Україна та МВФ домовилися про нову моніторингову програму: що про неї відомо

У МВФ повідомили, що домовленості підлягають схваленню керівництвом Фонду. Також найближчими тижнями очікується відповідне обговорення на засіданні Ради виконавчих директорів.

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Мета моніторингової програми

У МВФ повідомили, що мета нової моніторингової програми – це забезпечити якір для макроекономічної політики та активізувати донорську підтримку України. Виконання умов цієї програми відкриє шлях до повноцінної програми з фінансуванням.

Українська сторона подавала запит на чотиримісячну Моніторингову програму з залученням Ради директорів, щоб підтримати економічну програму, закріпити макроекономічну політику і прокласти шлях до повноцінної програми МВФ.