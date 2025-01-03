Що буде із ГТС України без російського газу: Шмигаль озвучив нові плани

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив нові плани щодо газотранспортної системи (ГТС) країни після припинення транзиту російського газу. Україна націлюється на розвиток нової концепції.

Як працюватиме українська газотранспортна система

Україна планує реалізувати концепцію "газового сейфа Європи", заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал з посиланням на засідання уряду.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Українська газотранспортна система тепер працює без транзиту російського газу, і важливо вже цього року реалізувати нову модель її роботи. Будемо приділяти особливу увагу розвитку концепції "Україна – газовий сейф Європи".

За його словами, одним із найбільших викликів 2025 року залишається енергетика.

Два ключових завдання на цей рік – це відновлення та захист енергооб'єктів. Одночасно продовжимо розвиток розподіленої генерації та розбудову інфраструктури, щоб була можливість імпортувати більше електроенергії з Європи,

– повідомив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що п’ятирічний транзитний контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" завершився 1 січня 2025 року. Україна припинила транзит, позбавивши Москву приблизно 5 – 7 мільярдів доларів доходів на рік.

До цього "Укртрансгаз" та "Оператор ГТС України" провели стрес-тести, щоб перевірити надійність газотранспортної системи та підземних сховищ у разі обстрілів та припинення транзиту російського газу.