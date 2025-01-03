Как будет работать украинская газотранспортная система

Украина планирует реализовать концепцию "газового сейфа Европы", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 Канал со ссылкой на заседание правительства.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Украинская газотранспортная система теперь работает без транзита российского газа, и важно уже в этом году реализовать новую модель ее работы. Будем уделять особое внимание развитию концепции "Украина – газовый сейф Европы".

По его словам, одним из крупнейших вызовов 2025 года остается энергетика.

Две ключевые задачи на этот год – это восстановление и защита энергообъектов. Одновременно продолжим развитие распределенной генерации и развитие инфраструктуры, чтобы была возможность импортировать больше электроэнергии из Европы,

– сообщил премьер-министр.

Напомним, что пятилетний транзитный контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" завершился 1 января 2025 года. Украина прекратила транзит, лишив Москву примерно 5 – 7 миллиардов долларов доходов в год.

До этого "Укртрансгаз" и "Оператор ГТС Украины" провели стресс-тесты, чтобы проверить надежность газотранспортной системы и подземных хранилищ в случае обстрелов и прекращения транзита российского газа.