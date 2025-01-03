Як працюватиме українська газотранспортна система

Україна планує реалізувати концепцію "газового сейфа Європи", заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал з посиланням на засідання уряду.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Українська газотранспортна система тепер працює без транзиту російського газу, і важливо вже цього року реалізувати нову модель її роботи. Будемо приділяти особливу увагу розвитку концепції "Україна – газовий сейф Європи".

За його словами, одним із найбільших викликів 2025 року залишається енергетика.

Два ключових завдання на цей рік – це відновлення та захист енергооб'єктів. Одночасно продовжимо розвиток розподіленої генерації та розбудову інфраструктури, щоб була можливість імпортувати більше електроенергії з Європи,

– повідомив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що п’ятирічний транзитний контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" завершився 1 січня 2025 року. Україна припинила транзит, позбавивши Москву приблизно 5 – 7 мільярдів доларів доходів на рік.

До цього "Укртрансгаз" та "Оператор ГТС України" провели стрес-тести, щоб перевірити надійність газотранспортної системи та підземних сховищ у разі обстрілів та припинення транзиту російського газу.