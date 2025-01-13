Справедливість для усіх: як може нараховуватися пенсія для українців по-новому

Цьогоріч в Україні очікується запровадження бальної системи нарахування пенсії з 1 липня. Це передбачено у проєкті масштабної пенсійної реформи, що був раніше оприлюднений. Якщо реформа буде ухвалена, то пенсіонерам по-іншому розраховуватимуть пенсію.

Чому сьогоднішній розрахунок пенсії не є справедливим

В Міністерстві соцполітики обговорюють перепис закону щодо загальнообов'язкового державного пенсійного страхування відповідно до нової реформи. Відтак можуть ввести чимало змін щодо пенсіонерів, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Цікаво, що за словами урядовці, пенсійна реформа дозволить збільшити виплати одразу для 80% пенсіонерів.

Річ у тім, що на сьогодні у розрахунку пенсії враховується коефіцієнт стажу, індивідуальний коефіцієнт зарплати та середня зарплата по Україні за 3 роки, що передують призначенню пенсії. У кінцевому варіанті розрахунок для пенсіонерів може бути не зовсім справедливим.

Тобто якщо людина отримувала все життя середню зарплату й пішла на пенсію у 2018 році зі стажем 35 років, то вона отримуватиме базову пенсію у розмірі приблизно 2 800 гривень без надбавок та дотяжок.

Водночас якщо така сама людина піде на пенсію у 2024 році, то її базова пенсія складатиме приблизно 4 750 гривень, що ледь не вдвічі більше.

Які зміни очікуються щодо пенсій

За новою пенсійною реформою, яка очікується з липня 2025 року, українці змогли б отримувати більшу пенсію, яка б зросла приблизно до 5 200 гривень.

Нова система передбачає, що в майбутньому пенсії будуть індексуватися однаково. Однак на сьогодні у держави немає грошей, щоб всім одразу підтягнути пенсії на кілька сотень, а подекуди і на кілька тисяч гривень. Тому підвищення за новою формулою може відбуватися поступово.

Крім того, підвищення торкнеться у першу чергу тих, у кого пенсія призначена вже давно. А от підвищення пенсій, призначених в останні 3 – 5 років, може ще кілька років штучно гальмуватися.

Зауважте! Усі зміни щодо розрахунку пенсій зможуть бути реальними, якщо нову реформу ухвалять й пройде відповідний перехідний період.