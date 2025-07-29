Український уряд готується до переговорів про нову програму фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Поточну програму, за якою Україна мала б отримати ще 4,8 мільярда доларів, можуть припинити достроково.

Чому можуть припинити чинну програму МВФ?

Нинішню програму фінансової підтримки МВФ може завершити, оскільки вона складена на основі нереалістичного сценарію завершення війни в Україні. Прогнозувалося, що воєнні дії припиняться у першому півріччі 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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Чинна програма МВФ передбачала рекордне фінансування у розмірі 15,5 мільярда доларів.

Під час її затвердження фонд вперше вирішив підтримати коштами країну, яка воює.

Однак тепер завершення бойових дій у кращому випадку прогнозують до кінця 2025 року, хоча й цей прогноз здається наразі малоймовірним.

Тому чинну програму МВФ має замінити нова.

Працювати з поточною рамкою програми неможливо,

– цитує видання чиновника, причетного до розробки нової угоди.

Важливо! Під час зустрічі українських урядовців з представниками МВФ та Світового банку у жовтні планують узгодити деталі нової угоди з МВФ. Проєкт нової програми фінансування хочуть представити вже цієї осені.

Що передбачатиме нова програма МВФ?

Очікується, що нову програму МВФ розрахують на 4 роки – з 2025 по 2029 рік. Вона має дати Україні більше можливостей для стабілізації макрофінансової ситуації та впровадження важливих реформ.

За новою угодою, Україна зобов'язана адаптувати бюджет до воєнної економіки:

У 2026 році дефіцит бюджету необхідно скоротити більш як у 2 рази – з 22,1% до 10,4% ВВП.

Також потрібно знизити видатки з 65% до 50% ВВП.

В обмін на фінансування МВФ Україна також буде зобов'язана провести конкретні реформи. Серед обов'язкових:

реформа Бюро економічної безпеки (БЕБ);

реформа митниці;

збереження незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

реформа корпоративного управління державними підприємствами.

Попередні оцінки показують, що загальний обсяг фінансування за новою програмою може бути таким же або дещо меншим, ніж 15,5 мільярда доларів. А недоотримані 4,8 мільярда за нинішньою програмою можуть перенести до нової.

Варто знати! За інформацією видання, збереження незалежності НАБУ та САП можуть закріпити як постійну умову. Тобто, якщо українська влада вирішить втрутитися у їхню роботу, то це може автоматично призвести до припинення фінансування від МВФ.