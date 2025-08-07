Зеленський провів переговори з представницею МВФ щодо фінансової допомоги Україні. Він підтвердив, що держава готова виконати всі необхідні кроки.

Фінанси МВФ повинні зміцнити Україну зараз та у післявоєнний період. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у Telegram.

Про що Зеленський домовився з представницею МВФ?

Зеленський поспілкувався з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Попри війну Україна виконує свої зобов'язання та впроваджує реформи.

Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим,

– зазначив Зеленський.

Вони говорили також про додаткове фінансування для військових. Щодо цього розглядаються різні варіанти, сторони шукатимуть рішення.

Зеленський також поінформував Георгієву про роботу з партнерами для якнайшвидшого закінчення війни, про вчорашню розмову з Дональдом Трампом і європейськими лідерами.