Україна прагне нової угоди з МВФ: чи вдасться уникнути підвищення податків
- Україна обговорює нову програму фінансування з МВФ, яка може включати підвищення податків залежно від розміру допомоги.
Програма має надати Україні можливості для макрофінансової стабілізації і буде розрахована на 4 роки, але в обмін на фінансування потрібно буде провести реформи.
Нова програма фінансування МВФ може принести Україні мільярди доларів. Однак при цьому мова, ймовірно, йтиме про підвищення податків для українців.
Чи підвищать податки в Україні?
Під час обговорення умов нової програми від МВФ українським урядовцям навряд вдасться уникнути питання щодо ставок деяких податків в Україні. У цьому впевнені аналітики компанії ICU, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Втім, за їхніми словами, остаточний сценарій залежатиме від розміру допомоги, про яку Україна зможе домовитися із міжнародними партнерами.
Підвищення податків – це сценарій, якого за певних сприятливих умов можна буде уникнути,
– говорять аналітики.
- Вони додають, що у найближчі кілька місяців МВФ та українська влада шукатимуть додаткове фінансування для України.
- Адже прогнози останні прогнози показують, що війна може тривати довше, ніж планувалося, а значить, українській економіці потрібно набагато більше коштів, ніж передбачає чинна програма МВФ.
Важливо! Чинна програма МВФ передбачає рекордне фінансування для України у розмірі 15,5 мільярда доларів. Однак вона вже не відповідає реальності, адже складена на основі сценарію, за яким війна мала завершитися у першому півріччі 2024 року.
Яку нову програму хоче Україна?
Нещодавно президент Володимир Зеленський обговорив фінансову підтримку України з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Він заявив, що нова програма має МВФ зміцнити українців "зараз і в післявоєнний час".
Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим,
– додав Зеленський.
За інформацією Forbes Ukraine, ця програма має бути розрахована на 4 роки – з 2025 по 2029 рік.
- Вона надасть Україні більше можливостей для стабілізації макрофінансової ситуації.
- Разом з тим Києву доведеться адаптувати державний бюджет до воєнної економіки:
- До того ж в обмін на фінансування МВФ Україна буде зобов'язана провести низку реформ.
Варто знати! Очікується, що програму підготують до кінця року, після чого її має затвердити До кінця року рада директорів МВФ.