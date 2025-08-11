Нова програма фінансування МВФ може принести Україні мільярди доларів. Однак при цьому мова, ймовірно, йтиме про підвищення податків для українців.

Чи підвищать податки в Україні?

Під час обговорення умов нової програми від МВФ українським урядовцям навряд вдасться уникнути питання щодо ставок деяких податків в Україні. У цьому впевнені аналітики компанії ICU, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Втім, за їхніми словами, остаточний сценарій залежатиме від розміру допомоги, про яку Україна зможе домовитися із міжнародними партнерами.

Підвищення податків – це сценарій, якого за певних сприятливих умов можна буде уникнути,

– говорять аналітики.

Вони додають, що у найближчі кілька місяців МВФ та українська влада шукатимуть додаткове фінансування для України.

Адже прогнози останні прогнози показують, що війна може тривати довше, ніж планувалося, а значить, українській економіці потрібно набагато більше коштів, ніж передбачає чинна програма МВФ.

Важливо! Чинна програма МВФ передбачає рекордне фінансування для України у розмірі 15,5 мільярда доларів. Однак вона вже не відповідає реальності, адже складена на основі сценарію, за яким війна мала завершитися у першому півріччі 2024 року.

Яку нову програму хоче Україна?

Нещодавно президент Володимир Зеленський обговорив фінансову підтримку України з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Він заявив, що нова програма має МВФ зміцнити українців "зараз і в післявоєнний час".

Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим,

– додав Зеленський.

За інформацією Forbes Ukraine, ця програма має бути розрахована на 4 роки – з 2025 по 2029 рік.

Вона надасть Україні більше можливостей для стабілізації макрофінансової ситуації.

Разом з тим Києву доведеться адаптувати державний бюджет до воєнної економіки:

До того ж в обмін на фінансування МВФ Україна буде зобов'язана провести низку реформ.

Варто знати! Очікується, що програму підготують до кінця року, після чого її має затвердити До кінця року рада директорів МВФ.