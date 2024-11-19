По 4 500 гривень на місяць: для українців підготували нову соцвиплату

19 листопада 2024, 07:00
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Автор: Тетяна Стельмах

Найвразливіші категорії українців отримують соцдопомогу. Її розмір коливається залежно від того, до якої групи належить особа.

Нова соцдопомога

Зокрема на таку фіндопомогу можуть розраховувати і пенсіонери, передає 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів,
– написали у постанові.

Нові виплати будуть доступними для:

  • малозабезпечені родини;
  • багатодітні сім'ї;
  • самотні матері;
  • внутрішньо переміщені особи (переселенці);
  • особи з інвалідністю;
  • родини, які отримують тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їх місцеперебування невідоме;
  • громадяни, які не мають права на пенсію.

Як розподілятимуть допомогу

  • 100% базової величини (4 500 гривень) буде надано першому члену родини, який є уповноваженим отримувачем;
  • 70% від базової величини виплачуватиметься кожному наступному члену родини.