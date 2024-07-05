Укрнафта розпочала буріння нової свердловини на Заході України

Попри складну ситуацію в країні, зокрема, постійні обстріли, нафтовики продовжують збільшувати потужності України. Йдеться про відкриття нових свердловин.

Що відомо про нову свердловину

Нова свердловина перебуває на території західної частини України. Поки що, лише виконуються роботи з буріння.

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Корецький зазначив, що буріння виконується власним верстатом. Тобто, цей процес здійснюється силами "Укрнафта Буріння". Очікується, що глибина нової свердловини сягатиме 2 754 метрів

Сергій Корецький Директор АТ "Укрнафта" Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу.

Корецький уточнив, що нова свердловина має розкрити продуктивні пласти менілітових відкладень.

Укрнафта уже займається зведеням двох нафтових свердловин на Сході країни. Разом вони мають давати більш як 100 тонн нафти на добу. Проєктна глибина обох цих свердловин складає орієнтовно 4,5 кілометра.