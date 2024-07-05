Что известно о новой скважине

Новая скважина находится на территории западной части Украины. Пока, только выполняются работы по бурению.

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Корецкий отметил, что бурение выполняется собственным станком. То есть, этот процесс осуществляется силами "Укрнафта Бурение". Ожидается, что глубина новой скважины будет достигать 2 754 метров

Сергей Корецкий Директор АО "Укрнафта" Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки.

Корецкий уточнил, что новая скважина должна раскрыть продуктивные пласты менилитовых отложений.

Обратите внимание! Укрнафта уже занимается возведением двух нефтяных скважин на Востоке страны. Вместе они должны давать более 100 тонн нефти в сутки. Проектная глубина обеих этих скважин составляет ориентировочно 4,5 километра.