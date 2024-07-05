Что известно о новой скважине

Новая скважина находится на территории западной части Украины. Пока, только выполняются работы по бурению.

Читайте также Россия выбыла из десятки сильнейших экономик мира: причина в девальвации

Корецкий отметил, что бурение выполняется собственным станком. То есть, этот процесс осуществляется силами "Укрнафта Бурение". Ожидается, что глубина новой скважины будет достигать 2 754 метров

Сергей Корецкий

Директор АО "Укрнафта"

Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки.

Корецкий уточнил, что новая скважина должна раскрыть продуктивные пласты менилитовых отложений.