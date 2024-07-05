Что известно о новой скважине
Новая скважина находится на территории западной части Украины. Пока, только выполняются работы по бурению.
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Корецкий отметил, что бурение выполняется собственным станком. То есть, этот процесс осуществляется силами "Укрнафта Бурение". Ожидается, что глубина новой скважины будет достигать 2 754 метров
Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки.
Корецкий уточнил, что новая скважина должна раскрыть продуктивные пласты менилитовых отложений.