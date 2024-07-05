Що відомо про нову свердловину
Нова свердловина перебуває на території західної частини України. Поки що, лише виконуються роботи з буріння.
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Корецький зазначив, що буріння виконується власним верстатом. Тобто, цей процес здійснюється силами "Укрнафта Буріння". Очікується, що глибина нової свердловини сягатиме 2 754 метрів
Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу.
Корецький уточнив, що нова свердловина має розкрити продуктивні пласти менілітових відкладень.