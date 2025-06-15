Нова допомога для українців: сума виплат до понад 4 тисяч
- З 1 липня 2025 року в Україні запроваджують нову соціальну допомогу для деяких сімей, сума виплати може становити до 4 500 гривень на особу.
- Документи для отримання включають заяву про намір отримання виплати та її призначення, а розмір допомоги буде залежати від доходів сім'ї, з різними сумами для різних категорій осіб.
В Україні запроваджують нову соціальну допомогу для деяких сімей. Вона запрацює з 1 липня цього року і триватиме до аналогічного періоду 2027 року. Максимальна сума цієї виплати може становити 4 500 гривень на одну особу.
Хто може отримати нову соціальну допомогу
Право звернутися з 1 липня на отримання базової соціальної допомоги можуть родини, що вже є отримувачами допомоги, передає 24 Канал з посиланням на пояснення від Виконавчого комітету Криворізької міської ради.
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Йдеться про такі види допомог:
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям,
- допомога на дітей одиноким матерям,
- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях,
- тимчасова державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
Водночас з 1 жовтня цього року по таку допомогу зможуть звернутися вже інші особи чи сім'ї, але якщо вони відповідатимуть необхідним вимогам.
Цікаво! Нові виплати призначатимуть на одного члена сім'ї на термін у 6 місяців з автоматичним продовженням коштів на наступний період. Натомість виплата, яка призначена на всю сім'ю, виплачуватиметься рівними частинам на всіх повнолітніх членів.
Які документи потрібно подати та яку суму можна отримати
У списку документів повинні бути дві заяви, а саме про намір отримання нової виплати та про її призначення, у якій потрібно погодитися відмовитися від допомоги, яку виплачують раніше.
Розмір нової соцдопомоги вираховуватиметься залежно від доходів сім'ї:
- максимальна сума виплати становить 4 500 гривень, її виплачують на першого члена родини,
- далі йде сума в 3 150 гривень, яку виплачують кожному повнолітньому члену сім'ї,
- до 18 років, а також для осіб з інвалідністю I – II групи – також по 4 500 гривень.
Втім виплати для осіб, які набули право на пенсію за віком, але не набули права на пенсійну виплату, розраховані по-іншому й з врахуванням страховому стажу:
- менше, аніж 10 років – 2 385 гривень,
- від 10 до 20 років – 2 790 гривень,
- від 20 до 30 років – 3 150 гривень,
- 30 та більше років – 3 960 гривень.