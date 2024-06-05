Верховна Рада ратифікувала конвенцію з Японією про усунення подвійного оподаткування

Японія активно допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні настав новий довгоочікуваний етап в економічних відносинах між Києвом та Токіо.

Про який податок йдеться

Рішення про усунення подвійного оподаткування було підписано ще у лютому 2024 року. Сьогодні ВРУ саме ухвалила закон про ратифікацію.

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Олексій Гончаренко Народний депутат Верховна Рада ратифікувала Конвенцію між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та протоколу до неї.

На що вплине це рішення

Через ратифікацію відбувається завершення внутрішніх державних процедур, що роблять це рішення абсолютно законним

Ця конвенція має встановити новий порядок, що регулює оподаткування доходів резидентів однієї країни в іншій. Зокрема, згідно з карткою документа, набирають чинності такі обмеження:

оподаткування дивідендів – 5%;

процентів – 10 та 5%;

роялті – 5%.

Міністр фінансів України Сергій Марченко уже прокоментував це рішення, назвавши його важливим кроком у відносинах між Україною та Японією. Урядовець наголосив, що така угода відкриває можливості для обох країн.