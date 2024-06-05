Коли Чехія відмовиться від російської нафти
Це станеться після завершення розширення італійського нафтопроводу TAL. Технологічна модифікація нафтопроводу має завершитися до кінця 2024 року, після чого розпочнуться експлуатаційні випробування.
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Фіала підкреслив, що після 60 років підключення до нафтопроводу "Дружба" Чехія не буде залежати від російської нафти.
Хто імпортує російську нафту
Рекордним імпортером російської нафти в останні місяці стала Індія.
Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Індія не зупинила співпрацю у нафтовому секторі з цією країною. Наприклад, завдяки закупівлі російської нафти, Індія зекономила мільйони доларів.
Проте індійські компанії тимчасово припинили імпорт російської нафти на танкерах від "Совкомфлоту" через заяву США про порушення санкцій Заходу компанією та її 14 танкерами.