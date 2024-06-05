Коли Чехія відмовиться від російської нафти

Це станеться після завершення розширення італійського нафтопроводу TAL. Технологічна модифікація нафтопроводу має завершитися до кінця 2024 року, після чого розпочнуться експлуатаційні випробування.

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Фіала підкреслив, що після 60 років підключення до нафтопроводу "Дружба" Чехія не буде залежати від російської нафти.

Важливо! Після розширення нафтопроводу TAL до Чехії буде постачатися додатково 4 мільйони тонн нафти щорічно. Цей обсяг забезпечить потреби обох нафтопереробних заводів у містах Літвінов та Кралупи-на-Влтаві.

Хто імпортує російську нафту

Рекордним імпортером російської нафти в останні місяці стала Індія.

Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Індія не зупинила співпрацю у нафтовому секторі з цією країною. Наприклад, завдяки закупівлі російської нафти, Індія зекономила мільйони доларів.

Зауважте! У квітні Індія імпортувала найбільший обсяг російської нафти за попередні 9 місяців, що сприяло відновленню транспортування танкерами найбільшої російської судноплавної компанії "Совкомфлот". Ці танкери не потрапили під санкційні обмеження.

Проте індійські компанії тимчасово припинили імпорт російської нафти на танкерах від "Совкомфлоту" через заяву США про порушення санкцій Заходу компанією та її 14 танкерами.

Цікаво! Протягом квітня нафтопереробні заводи в Індії імпортували близько 1,8 мільйона барелів російської нафти на добу, що є зростанням на 8,2% у порівнянні з березнем. Доля Росії в загальному обсязі імпорту зросла з 32% у березні до 38% у квітні, тоді як доля імпорту з Близького Сходу (Ірак, Саудівська Аравія) знизилася з 46% до 41%.