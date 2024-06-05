Когда Чехия откажется от российской нефти
Это произойдет после завершения расширения итальянского нефтепровода TAL. Технологическая модификация нефтепровода должна завершиться до конца 2024 года, после чего начнутся эксплуатационные испытания.
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Фиала подчеркнул, что после 60 лет подключения к нефтепроводу "Дружба" Чехия не будет зависеть от российской нефти.
Кто импортирует российскую нефть
Рекордным импортером российской нефти в последние месяцы стала Индия.
Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Индия не остановила сотрудничество в нефтяном секторе с этой страной. Например, благодаря закупке российской нефти, Индия сэкономила миллионы долларов.
Однако индийские компании временно прекратили импорт российской нефти на танкерах от "Совкомфлота" из-за заявления США о нарушении санкций Запада компанией и ее 14 танкерами.