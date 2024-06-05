О каком налоге идет речь

Решение об устранении двойного налогообложения было подписано еще в феврале 2024 года. Сегодня ВРУ приняла закон о ратификации.

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Алексей Гончаренко Народный депутат Верховная Рада ратифицировала Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избежания и протокола к ней.

Обратите внимание! Через ратификацию происходит завершение внутренних государственных процедур, что делают это решение абсолютно законным

На что повлияет это решение

Эта конвенция должна установить новый порядок, регулирующий налогообложение доходов резидентов одной страны в другой. В частности, согласно карточке документа, вступают в силу следующие ограничения:

налогообложение дивидендов – 5%;

процентов – 10 и 5%;

роялти – 5%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко уже прокомментировал это решение, назвав его важным шагом в отношениях между Украиной и Японией. Чиновник отметил, что такое соглашение открывает возможности для обеих стран.