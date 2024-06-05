О каком налоге идет речь
Решение об устранении двойного налогообложения было подписано еще в феврале 2024 года. Сегодня ВРУ приняла закон о ратификации.
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Верховная Рада ратифицировала Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избежания и протокола к ней.
На что повлияет это решение
Эта конвенция должна установить новый порядок, регулирующий налогообложение доходов резидентов одной страны в другой. В частности, согласно карточке документа, вступают в силу следующие ограничения:
- налогообложение дивидендов – 5%;
- процентов – 10 и 5%;
- роялти – 5%.
Министр финансов Украины Сергей Марченко уже прокомментировал это решение, назвав его важным шагом в отношениях между Украиной и Японией. Чиновник отметил, что такое соглашение открывает возможности для обеих стран.