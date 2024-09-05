Перехід на нові "розумні" лічильники газу: що потрібно знати споживачам

В Україні запускають нову систему обліку газу. Завдяки інноваційним лічильникам не потрібно буде передавати більше покази та можна буде навіть прогнозувати споживання газу.

Нові "розумні" лічильники газу

Відтак, новий Розумний облік газу (Smart gas metering) значно спростить та підвищить ефективність взаємодії між постачальниками газу та споживачами. Завдяки цьому можна буде з легкістю прогнозувати споживання газу, що допоможе краще планувати фінансові витрати та ресурси споживачам.

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Цей підхід значно спростить моніторинг і виставлення рахунків, зменшить ризик помилок, знизить витрати на обслуговування газових лічильників і підвищить енергоефективність. На додаток, сучасні розумні лічильники споживають мінімум енергії, завдяки чому можуть працювати від батареї протягом кількох років без потреби в частій заміні.

Цікаво! Зокрема, вінничанам встановлять газові лічильники Pietro Fiorentini, які автоматично передаватимуть дані про споживання газу до центральної системи обліку.