Трамп знову ввів мита проти низки країн і одразу ж поставив їх на паузу

Дональд Трамп оголосив про введення нових імпортних мит проти низки країн. Однак вже невдовзі після цього президент США продовжив указ, що ставив їх на паузу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про нові тарифи Трампа

8 липня Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії, Казахстану, Лаосу, Мʼянми та Південної Африки.

На Японію, Південну Корею, Малайзію та Казахстан планують накласти тариф у 25%. На продукцію з Південної Африки – 30%, з Лаосу та Мʼянми – 40%. Аналогічні листи отримали й Туніс, Індонезія, Боснія, Бангладеш, Сербія, Камбоджа, Таїланд та деякі інші.

Проте одразу ж Білий дім оприлюднив указ Трампа про продовження торгівельних переговорів до 1 серпня. Тобто 47 президент США знову відтермінував введення тарифів (нинішня пауза мала скінчитися 9 липня).

На основі додаткової інформації та рекомендацій різних високопосадовців, включаючи інформацію про стан переговорів з торгівельними партнерами, я визначив, що необхідно та доцільно продовжити призупинення, запроваджене Виконавчим розпорядженням 14266, до 00:01 за східним літнім часом 1 серпня 2025 року,

– йдеться в повідомленні.

Країни можуть уникнути нових тарифів, якщо до цього часу вдасться досягти домовленостей.

Нагадаємо, що на початку квітня Трамп анонсував масштабне підвищення тарифів на імпорт із більшості країн світу. Через тиждень він призупинив дію мит на 90 днів, до 9 липня, залишивши лише базову для всіх ставку в 10%. Нині йому вдалося досягти угоди з Китаєм, В'єтнамом і Великою Британією. На підході торгівельна угода з ЄС.