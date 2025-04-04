Нові мита Трампа: як вони можуть вплинути на Україну та курс валют

Нові тарифи Дональда Трампа викликають чимало побоювань щодо світової кризи. Наприклад, чимало людей постають перед питанням, як мита вплинуть на курс долара до гривні.

Вплив тарифів Трампа на Україну та гривню

Однак для Україна набагато негативнішим фактом є війни, пише 24 Канал з посиланням на Антона Курінного, дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку.

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Він вважає малоймовірним, що світові торгівельні війни матимуть більший негативний ефект, ніж повномасштабна війна.

Якщо ж говорити про безпосередній вплив тарифів на курс долара до гривні, то ми поки що не бачимо в цьому загроз,

– сказав експерт.

Антон Курінний додав, що національна валюта реагує на ситуацію традиційно. Зокрема наразі відбуваються сезонні коливання.

Однак стан валютного ринку в Україні залежатиме від таких факторів:

продовження підтримки з боку міжнародних партнерів;

подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом;

взаємодія з іншими фінансовими інституціями.

Згідно зі слів фахівця, війна більш негативно впливає на курс. Саме тому можлива світова рецесія через нові мита, про яку говорять деякі економісти, не є головною проблемою.

Крім того, варто відзначити те, для України тарифи підвищені не так суттєво, як, наприклад, для інших наших міжнародних партнерів,

– нагадав експерт.

Курінний пояснив, що зазвичай долар використовується як "безпечна гавань" при кризах. Але не виключено, що за президентства Трампа можуть почати діяти нові правила на міжнародних ринках.

Зокрема зараз в інформаційному просторі є чимало новин про перетікання світового ресурсу до Європи, у тому числі й американського. Станом на сьогодні доволі активно купуються метали.

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