Вплив тарифів Трампа на Україну та гривню

Однак для Україна набагато негативнішим фактом є війни, пише 24 Канал з посиланням на Антона Курінного, дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку.

Читайте також Чи вплинуть мита Трампа на українців: інвестбанкір оцінив можливі наслідки

Він вважає малоймовірним, що світові торгівельні війни матимуть більший негативний ефект, ніж повномасштабна війна.

Якщо ж говорити про безпосередній вплив тарифів на курс долара до гривні, то ми поки що не бачимо в цьому загроз,

– сказав експерт.

Антон Курінний додав, що національна валюта реагує на ситуацію традиційно. Зокрема наразі відбуваються сезонні коливання.

Однак стан валютного ринку в Україні залежатиме від таких факторів:

продовження підтримки з боку міжнародних партнерів;

подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом;

взаємодія з іншими фінансовими інституціями.

Згідно зі слів фахівця, війна більш негативно впливає на курс. Саме тому можлива світова рецесія через нові мита, про яку говорять деякі економісти, не є головною проблемою.

Крім того, варто відзначити те, для України тарифи підвищені не так суттєво, як, наприклад, для інших наших міжнародних партнерів,

– нагадав експерт.

Курінний пояснив, що зазвичай долар використовується як "безпечна гавань" при кризах. Але не виключено, що за президентства Трампа можуть почати діяти нові правила на міжнародних ринках.

Зокрема зараз в інформаційному просторі є чимало новин про перетікання світового ресурсу до Європи, у тому числі й американського. Станом на сьогодні доволі активно купуються метали.

Важливо! Золото подорожчало, його ціна досягла історичного максимуму.