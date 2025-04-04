Вплив тарифів Трампа на Україну та гривню
Однак для Україна набагато негативнішим фактом є війни, пише 24 Канал з посиланням на Антона Курінного, дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку.
Читайте також Чи вплинуть мита Трампа на українців: інвестбанкір оцінив можливі наслідки
Він вважає малоймовірним, що світові торгівельні війни матимуть більший негативний ефект, ніж повномасштабна війна.
Якщо ж говорити про безпосередній вплив тарифів на курс долара до гривні, то ми поки що не бачимо в цьому загроз,
– сказав експерт.
Антон Курінний додав, що національна валюта реагує на ситуацію традиційно. Зокрема наразі відбуваються сезонні коливання.
Однак стан валютного ринку в Україні залежатиме від таких факторів:
- продовження підтримки з боку міжнародних партнерів;
- подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом;
- взаємодія з іншими фінансовими інституціями.
Згідно зі слів фахівця, війна більш негативно впливає на курс. Саме тому можлива світова рецесія через нові мита, про яку говорять деякі економісти, не є головною проблемою.
Крім того, варто відзначити те, для України тарифи підвищені не так суттєво, як, наприклад, для інших наших міжнародних партнерів,
– нагадав експерт.
Курінний пояснив, що зазвичай долар використовується як "безпечна гавань" при кризах. Але не виключено, що за президентства Трампа можуть почати діяти нові правила на міжнародних ринках.
Зокрема зараз в інформаційному просторі є чимало новин про перетікання світового ресурсу до Європи, у тому числі й американського. Станом на сьогодні доволі активно купуються метали.
Важливо! Золото подорожчало, його ціна досягла історичного максимуму.