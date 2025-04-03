Трамп затвердив 25% мита на автомобілі: коли вони наберуть чинності

Трамп підписав указ, яким затвердив 25% мита на автомобілі та запчастини, що були імпортовані до США. Частково ці тарифи набирають чинності у квітні. Однак, деякі мита введуть уже у травні.

Що відомо про нові мита

Мита на автомобілі та вантажівки будуть чинними саме з 3 квітня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зверніть увагу! Тарифи на автозапчастин будуть запроваджені уже з 3 травня.

Як повідомляє Федеральний реєстр, Міністерство торгівлі отримало доручення від Білого дому – створити процедуру для додавання нових деталей до списку. Йдеться про врахування рекомендацій від американських виробників. На розробку процедури Мінторгівлі має 90 днів.

У теперішній список входить багато різновидів автозапчастин, зокрема:

трансмісії;

двигуни;

електричні компоненти і так далі.

Зауважте! Імпортери мають право сплачувати мито 25% лише на частку замовлення, що не вироблена в Америці за транспортні засоби, які відповідають правилам походження в рамках торгової угоди між США, Мексикою та Канадою (йдеться про USMCA).