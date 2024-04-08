Які зміни у соцвиплатах відбудуться в Україні на вимогу МВФ
Джерело:Міністерство фінансів України
Україна узгодила з Міжнародним валютним фондом оновлені умови щодо пенсійної системи та соціальної підтримки населення. Відповідний оновлений Меморандум був підписаний у березні.
Які зміни пропонуються
У Меморандумі прописані плани щодо реформування пенсійної системи, зокрема, розробки концепції для її вдосконалення та введення додаткового рівня пенсійної схеми за наявності відповідних умов.
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Водночас будь-які законодавчі ініціативи, спрямовані на збільшення пенсійних виплат, повинні бути обґрунтовані з урахуванням аналізу фінансової стабільності.Зауважте! Тобто, має зберігатися певний баланс між покращенням соціальних стандартів і фінансовою спроможністю держави.
У контексті рекомендацій Міжнародного валютного фонду, уряд України має оптимізувати пенсійну систему, але утриматися від ризикованих кроків, зокрема:
- від введення нових спеціальних пенсій і пільг;
- збільшення розмірів допомоги
- зниження законодавчо встановленого пенсійного віку.
У кого зростуть пенсії влітку
Цього літа планового збільшення пенсій не передбачається, але пенсіонери старші 70 років можуть очікувати на вікові надбавки. Ці доплати автоматично призначаються у місяць досягнення відповідного віку та становлять:
- Для віку від 70 до 74 років включно – додатково 300 гривень;
- Для віку від 75 до 79 років включно – додатково 456 гривень;
- Для осіб старше 80 років – додатково 570 гривень.