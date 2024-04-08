Які зміни пропонуються

У Меморандумі прописані плани щодо реформування пенсійної системи, зокрема, розробки концепції для її вдосконалення та введення додаткового рівня пенсійної схеми за наявності відповідних умов.

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Водночас будь-які законодавчі ініціативи, спрямовані на збільшення пенсійних виплат, повинні бути обґрунтовані з урахуванням аналізу фінансової стабільності.

Зауважте! Тобто, має зберігатися певний баланс між покращенням соціальних стандартів і фінансовою спроможністю держави.

У контексті рекомендацій Міжнародного валютного фонду, уряд України має оптимізувати пенсійну систему, але утриматися від ризикованих кроків, зокрема:

від введення нових спеціальних пенсій і пільг;

збільшення розмірів допомоги

зниження законодавчо встановленого пенсійного віку.

Зауважте! Фактично, в Меморандумі не йдеться про жодні нововведення стосовно пенсій, пільг та інших соціальних виплат. МВФ закликає лише утриматися від необґрунтованих дій, які можуть похитнути фінансову ситуацію в державі.

У кого зростуть пенсії влітку

Цього літа планового збільшення пенсій не передбачається, але пенсіонери старші 70 років можуть очікувати на вікові надбавки. Ці доплати автоматично призначаються у місяць досягнення відповідного віку та становлять:

Для віку від 70 до 74 років включно – додатково 300 гривень;

Для віку від 75 до 79 років включно – додатково 456 гривень;

Для осіб старше 80 років – додатково 570 гривень.

Важливо! Ці надбавки отримують ті, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.