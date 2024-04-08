Какие изменения предлагаются

В Меморандуме прописаны планы по реформированию пенсионной системы, в частности, разработки концепции для ее совершенствования и введения дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий.

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В то же время любые законодательные инициативы, направленные на увеличение пенсионных выплат, должны быть обоснованы с учетом анализа финансовой стабильности.

В контексте рекомендаций Международного валютного фонда, правительство Украины должно оптимизировать пенсионную систему, но воздержаться от рискованных шагов, в частности:

  • от введения новых специальных пенсий и льгот;
  • увеличения размеров пособий
  • снижения законодательно установленного пенсионного возраста.

У кого вырастут пенсии летом

Этим летом планового увеличения пенсий не предвидится, но пенсионеры старше 70 лет могут ожидать возрастные надбавки. Эти доплаты автоматически назначаются в месяц достижения соответствующего возраста и составляют:

  • Для возраста от 70 до 74 лет включительно – дополнительно 300 гривен;
  • Для возраста от 75 до 79 лет включительно – дополнительно 456 гривен;
  • Для лиц старше 80 лет – дополнительно 570 гривен.