У кого вырастут пенсии летом
Летом планового повышения пенсионных выплат не произойдет. Однако могут вырасти пенсии лиц старше 70 лет, благодаря возрастной прибавке.
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Эта доплата добавляется к пенсии автоматически в месяц, когда лицо достигает определенного возраста. Размер этой надбавки сейчас такой:
- граждане от 70 до 74 лет включительно имеют дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
У кого вырастут пенсии весной
В марте состоялась масштабная индексация пенсий, выплаты украинцев выросли на 7,96%. Минимальная сумма повышения составила 100 гривен, максимальная – около 1 500 гривен.
Апрельский рост выплат также не заставил себя ждать. В этом месяце увеличились пенсии:
- работающих пенсионеров, которые успели приобрести не менее 2 лет нового стажа;
- пенсионеров старше 65 лет, которые приобрели полный стаж.