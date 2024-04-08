У кого зростуть пенсії літом
Літом планового підвищення пенсійних виплат не відбудеться. Однак, можуть зрости пенсії осіб старше 70 років, завдяки віковій надбавці.
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Ця доплата додається до пенсії автоматично у місяць, коли особа досягає певного віку. Розмір цієї надбавки зараз такий:
- громадяни від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
У кого зростуть пенсії навесні
У березні відбулася масштабна індексація пенсій, виплати українців зросли на 7,96%. Мінімальна сума підвищення склала 100 гривень, максимальна – близько 1 500 гривень.
Квітневе зростання виплат також не забарилося. Цього місяця збільшились пенсії:
- працюючих пенсіонерів, які встигли набути щонайменше 2 роки нового стажу;
- пенсіонерів старше 65 років, які набули повний стаж.