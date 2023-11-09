Накопичувальна пенсія в Україні: чи вдасться її запровадити

9 листопада 2023, 08:03
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Попри інформацію про те, що у 2025 році українців чекає нова пенсійна система, експерт з соціальних питань розповів, що запровадження нового пенсійного страхування, а саме накопичувального, не так легко, як здається.

Чому накопичувальна система – це не так просто

Під час розмови з 24 Каналом Андрій Павловський розповів, що в Україні не вдається запровадити накопичувальну систему через певні економічні обставини. Крім того, навіть у деяких розвинутих країнах-сусідах ця пенсійна система теж не прижилася. 

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За словами експерта накопичувальна пенсійна система успішна тоді, коли є сталий розвиток економіки країни, відповідно доходи населення зростають.

 

Андрій Павловський

Експерт з питань соціальної політики

Крім того, всі фахівці звертають увагу на те, що ця система ефективна та успішна тоді, коли на накопичувальних пенсійних рахунках дохідність вища за середні рівні.

Йдеться хоча б за рівень, що на 3% вищий. А адміністративні витрати нижчі – не більше 1–1,5%. 

Досвід в інших країнах

Андрій Павловський навів досвід деяких країн, які навіть попри розвиток економіки, не змогли впровадити обов'язкову накопичувальну систему пенсій:

  • Польща – не вдалося через високі адміністративні витрати,
  • В Чехії ця система теж не прижилася,
  • В Угорщині кошти громадян після впровадження накопичувальної системи конфіскували назад в солідарну. 
  • Аргентина та Чилі – "прогоріли" теж через високі адміністративні витрати – аж до 9%.
Зверніть увагу! У такому випадку люди отримували б копійки з того на, що все життя накопичували.

Павловський додає, що під час війни й важкої економічної кризи ризики ще більші, як-от в Україні. У такому випадку важко передбачити інфляцію.

Тобто, ви, наприклад, будете 30 років відкладати собі, щоб додатково до солідарної пенсії ще трошки отримати, потім прийдете за своїми грошима, а вам управляючий грошима скаже: вибачте, вашу пенсію з'їла інфляція,
– зауважує пан Андрій.

Автор: Валерія Городинська