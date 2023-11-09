Накопительная пенсия в Украине: удастся ли ее ввести

Несмотря на информацию о том, что в 2025 году украинцев ждет новая пенсионная система, эксперт по социальным вопросам рассказал, что введение нового пенсионного страхования, а именно накопительного, не так легко, как кажется.

Почему накопительная система – это не так просто

Во время разговора с 24 Каналом Андрей Павловский рассказал, что в Украине не удается ввести накопительную систему из-за определенных экономических обстоятельств. Кроме того, даже в некоторых развитых странах-соседях эта пенсионная система тоже не прижилась.

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По словам эксперта, накопительная пенсионная система успешна тогда, когда есть устойчивое развитие экономики страны, соответственно доходы населения растут.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Кроме того, все специалисты обращают внимание на то, что эта система эффективна и успешна тогда, когда на накопительных пенсионных счетах доходность выше среднего уровня.

Речь идет хотя бы за уровень, который на 3% выше. А административные расходы ниже – не больше 1–1,5%.

Опыт в других странах

Андрей Павловский привел опыт некоторых стран, которые даже несмотря на развитие экономики, не смогли внедрить обязательную накопительную систему пенсий:

Польша – не удалось из-за высоких административных расходов,

В Чехии эта система тоже не прижилась,

В Венгрии средства граждан после внедрения накопительной системы конфисковали обратно в солидарную.

Аргентина и Чили – "прогорели" тоже из-за высоких административных расходов – вплоть до 9%.

В таком случае люди получали бы копейки с того, что всю жизнь накапливали.

Павловский добавляет, что во время войны и тяжелого экономического кризиса риски еще больше, как в Украине. В таком случае сложно предсказать инфляцию.

То есть, вы, например, будете 30 лет откладывать себе, чтобы дополнительно к солидарной пенсии еще немного получить, потом придете за своими деньгами, а вам управляющий деньгами скажет: извините, вашу пенсию съела инфляция,

– отмечает Андрей.