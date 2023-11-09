Чому накопичувальна система – це не так просто

Під час розмови з 24 Каналом Андрій Павловський розповів, що в Україні не вдається запровадити накопичувальну систему через певні економічні обставини. Крім того, навіть у деяких розвинутих країнах-сусідах ця пенсійна система теж не прижилася.

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За словами експерта накопичувальна пенсійна система успішна тоді, коли є сталий розвиток економіки країни, відповідно доходи населення зростають.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Крім того, всі фахівці звертають увагу на те, що ця система ефективна та успішна тоді, коли на накопичувальних пенсійних рахунках дохідність вища за середні рівні.

Йдеться хоча б за рівень, що на 3% вищий. А адміністративні витрати нижчі – не більше 1–1,5%.

Досвід в інших країнах

Андрій Павловський навів досвід деяких країн, які навіть попри розвиток економіки, не змогли впровадити обов'язкову накопичувальну систему пенсій:

Польща – не вдалося через високі адміністративні витрати,

В Чехії ця система теж не прижилася,

В Угорщині кошти громадян після впровадження накопичувальної системи конфіскували назад в солідарну.

Аргентина та Чилі – "прогоріли" теж через високі адміністративні витрати – аж до 9%.

Зверніть увагу! У такому випадку люди отримували б копійки з того на, що все життя накопичували.

Павловський додає, що під час війни й важкої економічної кризи ризики ще більші, як-от в Україні. У такому випадку важко передбачити інфляцію.

Тобто, ви, наприклад, будете 30 років відкладати собі, щоб додатково до солідарної пенсії ще трошки отримати, потім прийдете за своїми грошима, а вам управляючий грошима скаже: вибачте, вашу пенсію з'їла інфляція,

– зауважує пан Андрій.