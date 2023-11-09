Чому накопичувальна система – це не так просто
Під час розмови з 24 Каналом Андрій Павловський розповів, що в Україні не вдається запровадити накопичувальну систему через певні економічні обставини. Крім того, навіть у деяких розвинутих країнах-сусідах ця пенсійна система теж не прижилася.
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За словами експерта накопичувальна пенсійна система успішна тоді, коли є сталий розвиток економіки країни, відповідно доходи населення зростають.
Крім того, всі фахівці звертають увагу на те, що ця система ефективна та успішна тоді, коли на накопичувальних пенсійних рахунках дохідність вища за середні рівні.
Йдеться хоча б за рівень, що на 3% вищий. А адміністративні витрати нижчі – не більше 1–1,5%.
Досвід в інших країнах
Андрій Павловський навів досвід деяких країн, які навіть попри розвиток економіки, не змогли впровадити обов'язкову накопичувальну систему пенсій:
- Польща – не вдалося через високі адміністративні витрати,
- В Чехії ця система теж не прижилася,
- В Угорщині кошти громадян після впровадження накопичувальної системи конфіскували назад в солідарну.
- Аргентина та Чилі – "прогоріли" теж через високі адміністративні витрати – аж до 9%.
Павловський додає, що під час війни й важкої економічної кризи ризики ще більші, як-от в Україні. У такому випадку важко передбачити інфляцію.
Тобто, ви, наприклад, будете 30 років відкладати собі, щоб додатково до солідарної пенсії ще трошки отримати, потім прийдете за своїми грошима, а вам управляючий грошима скаже: вибачте, вашу пенсію з'їла інфляція,
– зауважує пан Андрій.