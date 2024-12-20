Яка пенсія буде у 2025 році при 25 роках стажу

Зокрема, формула враховує тривалість стажу та співвідношення зарплати до середньої заробітної плати в країні. Якщо у вас є 25 років стажу, розмір пенсії розраховуватиметься за певними правилами. 24 Канал розповідає про них детальніше.

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Як розраховується пенсія

Формула пенсії залишається незмінною:

Пенсія = Сз × Ікз × Кс, де:

Сз — середня заробітна плата в Україні за три попередні роки (очікується близько 15 000 гривень у 2025 році).

— середня заробітна плата в Україні за три попередні роки (очікується близько гривень у 2025 році). Ікз — індивідуальний коефіцієнт зарплати, що показує, як ваша середня зарплата співвідноситься із середньою зарплатою в країні.

— індивідуальний коефіцієнт зарплати, що показує, як ваша середня зарплата співвідноситься із середньою зарплатою в країні. Кс — коефіцієнт страхового стажу, який дорівнює кількості років стажу, помножених на 1%. Для 25 років стажу це буде 0,25.

Приклад розрахунку пенсії для 25 років стажу

Середня заробітна плата (Сз): умовно візьмемо 15 000 гривень. Коефіцієнт зарплати (Ікз): припустимо, ваша зарплата дорівнювала середній зарплаті, тоді Ікз = 1. Коефіцієнт страхового стажу (Кс): для 25 років стажу це 0,25.

Розрахунок: 15 000 гривень× 1 × 0,25 = 3 750 гривень.

Мінімальна пенсія у 2025 році

Розмір мінімальної пенсії в Україні залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Згідно з держбюджетом на 2025 рік:

З 1 січня — 2 800 гривень ;

; З 1 липня — 2 950 гривень ;

; З 1 грудня — 3 000 гривень.

Якщо розрахована пенсія менша за ці суми, пенсіонерам виплачуватимуть мінімальну пенсію.

Чи можна збільшити пенсію Якщо коротко, то так. Для цього слід, або продовжувати працювати: кожен додатковий рік стажу збільшує коефіцієнт стажу на 1%, що напряму впливає на розмір пенсії. Також варто декларувати реальний дохід. Зокрема, якщо ви отримували високу офіційну зарплату, це збільшить ваш коефіцієнт зарплати (Ікз).

Тож, якщо підсумувати, то при 25 роках стажу пенсія в Україні у 2025 році залежатиме від вашої середньої заробітної плати за період роботи та загальної середньої зарплати по країні. Якщо робити розрахунок за встновленою формулою, то пенсія може становити 3 750 гривень. Втім, остаточна сума залежатиме від вашого коефіцієнта зарплати.