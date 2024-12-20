Какая пенсия будет в 2025 году при 25 годах стажа

В частности, формула учитывает продолжительность стажа и соотношение зарплаты к средней заработной плате в стране. Если у вас есть 25 лет стажа, размер пенсии будет рассчитываться по определенным правилам. 24 Канал рассказывает о них подробнее.

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Как рассчитывается пенсия

Формула пенсии остается неизменной:

Пенсия = Сз × Икз × Кс, где:

Сз - средняя заработная плата в Украине за три предыдущих года (ожидается около 15 000 гривен в 2025 году).

- средняя заработная плата в Украине за три предыдущих года (ожидается около гривен в 2025 году). Икз - индивидуальный коэффициент зарплаты, показывающий, как ваша средняя зарплата соотносится со средней зарплатой в стране.

- индивидуальный коэффициент зарплаты, показывающий, как ваша средняя зарплата соотносится со средней зарплатой в стране. Кс - коэффициент страхового стажа, который равен количеству лет стажа, умноженных на 1%. Для 25 лет стажа это будет 0,25.

Пример расчета пенсии для 25 лет стажа

Средняя заработная плата (Сз): условно возьмем 15 000 гривен. Коэффициент зарплаты (Икз): предположим, ваша зарплата равнялась средней зарплате, тогда Икз = 1. Коэффициент страхового стажа (Кс): для 25 лет стажа это 0,25.

Расчет: 15 000 гривен × 1 × 0,25 = 3 750 гривен.

Минимальная пенсия в 2025 году

Размер минимальной пенсии в Украине зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Согласно госбюджету на 2025 год:

С 1 января - 2 800 гривен ;

; С 1 июля - 2 950 гривен ;

; С 1 декабря - 3 000 гривен.

Если рассчитанная пенсия меньше этих сумм, пенсионерам будут выплачивать минимальную пенсию.

Можно ли увеличить пенсию Если коротко, то да. Для этого следует, или продолжать работать: каждый дополнительный год стажа увеличивает коэффициент стажа на 1%, что напрямую влияет на размер пенсии. Также стоит декларировать реальный доход. В частности, если вы получали высокую официальную зарплату, это увеличит ваш коэффициент зарплаты (Икз).

Поэтому, если подытожить, то при 25 годах стажа пенсия в Украине в 2025 году будет зависеть от вашей средней заработной платы за период работы и общей средней зарплаты по стране. Если делать расчет по встновленою формуле, то пенсия может составлять 3 750 гривен. Впрочем, окончательная сумма будет зависеть от вашего коэффициента зарплаты.