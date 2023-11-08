Какая пенсионная система действует в Украине

В комментарии 24 Каналу эксперт Андрей Павловский рассказал, что в Украине сегодня есть два уровня пенсионного страхования. Речь идет об основном солидарном уровне, а также об уровне добровольного пенсионного страхования.

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Павловский добавляет, что между этими двумя уровнями планировалась еще одна система, а именно общая обязательная государственная система пенсионного страхования.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике В принудительном порядке государство будет забирать определенный процент отчасти с работодателей, а отчасти с самого рабочего. Все проценты накапливались в государственной накопительной системе. Впрочем, так сложилось исторически, и при объективных обстоятельствах, что у нас только первый и третий уровень пенсионного страхования.

Напоминаем, в общем, есть три вида пенсионных систем: обязательна накопительная, добровольно накопительная и солидарная. До 2025 года правительство Украины планирует запустить еще и обязательно накопительную систему.

Что предполагает новая накопительная система

Хотя введение этой системы только обсуждается, а соответствующий законопроект не принят, но все же стоит знать, чего ожидать будущим пенсионерам в Украине.

Добровольно накопительная система предусматривает обязательный вычет средств из граждан, официально трудоустроенных.

Каждый из них будет иметь собственный счет, куда будут ежемесячно зачисляться средства из зарплат.

Обратите внимание! За словами министерки Минсоцполитики Оксана Жолнович, накопительная система будет предусматривать 7–10% от зарплаты для пенсии.

Для этого лица подписывают договор с частными (негосударственными) пенсионными фондами.

Следовательно, при выходе на пенсию кроме основной солидарной пенсии, можно получить еще и накопившиеся дополнительные деньги,

– объясняет Андрей Павловский.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут инвестировать средства граждан в финансовые инструменты для получения дохода. Так пенсионер будет получать больше, чем отложил за свой счет.

Куда будут инвестировать средства граждан

Эксперт Павловский назвал несколько инструментов, благодаря которым это можно сделать. А именно высокотехнологичные и надежные отрасли, которые в начале дают высокие прибыли. То есть они должны быть выше инфляции в стране.

Это может быть и консервативный вариант – государственные ОВГЗ,

– добавляет собеседник.

Кроме того, можно инвестировать в иностранные пенсионные фонды, будь в Украине более открытая экономика. Такие фонды дают больше гарантий сохранности средств.