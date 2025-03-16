Українці матимуть більше пільг на проїзд і комуналку

Кабінет Міністрів України схвалив новий законопроєкт, який передбачає додаткові соціальні гарантії ще для однієї категорії громадян. Йдеться про додаткові пільги для учасників Революції Гідності.

Хто отримає нові пільги

Відповідне рішення було ухвалене 11 березня, передає 24 Канал з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Згідно з документом, учасникам Революції Гідності надається окремий статус, відмінний від статусу ветеранів війни, а також право на ряд пільг.

Серед передбачених заходів – щомісячна грошова допомога для оплати комунальних послуг, а також компенсація витрат на побутове паливо: скраплений газ і тверде пічне паливо.

Важливо! Згідно із законопроєктом, знижка на оплату комунальних послуг надаватиметься на повну площу житла, визначену відповідно до встановлених соціальних норм – незалежно від того, скільки в родині осіб, які не мають права на пільгу.

Якими будуть пільги

Що стосується розміру підтримки, то:

учасники з інвалідністю I та II групи отримуватимуть 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг і пічного палива;

учасникам з інвалідністю III групи та тим, хто досяг пенсійного віку, передбачена 75% знижка;

члени сімей загиблих учасників Революції Гідності матимуть 50% компенсацію за комунальні витрати.

Крім того, документ передбачає:

відшкодування витрат на проїзд у громадському транспорті;

додаткову фінансову підтримку для осіб у складних життєвих обставинах.

Зауважте! Також планується підвищення пенсій і соцвиплат для учасників Революції Гідності. Розмір надбавки залежатиме від групи інвалідності. Зокрема, для осіб з інвалідністю I групи підвищення складе 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.