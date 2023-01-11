Нові суми в платіжках за газ: що змінилося для українців у 2023 році

З січня 2023 року по-новому нараховуватимуть тариф на доставку газу. Тож платіжки за комунальні послуги можуть зрости. Як працює ринок газу, розповідаємо далі.

Чому платіжки за газ можуть зрости

1 січня 2023 року щомісячну плату за доставку газу розраховують по-іншому, враховуючи нові дані споживання, тобто за попередній газовий рік. Газовий рік – це період з 1 жовтня одного року по 30 вересня наступного.

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Тобто цьогоріч для обрахування щомісячного платежу за розподіл газу враховувалась кількість спожитих кубів газу з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року.

Для кого платіжка може знизитись

Для деяких українців платіжка за газ у 2023 році може знизитись, оскільки вони зменшили споживання газу у порівнянні з попереднім газовим роком, тож платитимуть за розподіл менше. Хто ж навпаки спалив більше, побачить у платіжках і більші цифри.

Чи можна не платити за доставку газу

Сам тариф на розподіл під час війни не змінюється, оскільки президент підписав мораторій на підвищення тарифів . Тож чинні тарифи залишаються актуальними до закінчення воєнного стану та шість місяців після його завершення.

На жаль, українці не можуть не платити за доставку газу. Тож навіть якщо вони не проживають у квартирі чи будинку, але він підключений до труб, все одно будуть вимушені заплатити за послугу. У такому разі вони сплатять за обов'язковий мінімальний об'єм газу.

Мінімальний платіж за доставку газу залежатиме від переліку газового обладнання, котре встановлене в оселі.

Для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі – 39 кубометрів газу на рік.

Для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі – 126 кубометрів газу на рік.

Для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, зокрема – для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим – 314 кубометрів газу на рік.

Тариф на газ у 2023 році

В Україні з 1 травня 2021 року діє два тарифи – річний та місячний. Всіх споживачів автоматично перевели на річний тариф який ще не змінювався. Його повинні були переглянути наприкінці весни 2022 року, однак через війну та заборону уряду підіймати тарифи для населення він лишився без змін.

А от місячна пропозиція, як і раніше, змінюється. Нагадаємо, що постачальники повинні публікувати свої тарифи на наступний місяць не пізніше, ніж за п'ять днів до кінця поточного.

Також у зв'язку з війною ряд постачальників перестав надавати свої послуги споживачам, тож більшу частину українців перевели на тариф від НАК "Нафтогаз", котрий виконує роль постачальника останньої надії (ПОН).

Тариф на розподіл газу у 2023 році / Інфографіка 24 каналу

, що для різних облгазів тарифи різняться. Це залежить від ряду факторів: від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для забезпечення функціонування мережі.