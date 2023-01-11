Почему платежки за газ могут возрасти

1 января 2023 года ежемесячную плату за доставку газа рассчитывают по-другому, учитывая новые данные потребления, то есть за предыдущий газовый год. Газовый год – это период с 1 октября одного года по 30 сентября следующего.

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То есть в этом году для учета ежемесячного платежа за распределение газа учитывалось количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года.

Ежемесячная плата за доставку = тариф облгаза умножена на кубы за период с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 и поделено 12.

Для кого платежка может снизиться

Для некоторых украинцев платежка за газ в 2023 году может снизиться, поскольку они уменьшили потребление газа по сравнению с предыдущим газовым годом, поэтому будут платить за распределение меньше. Кто наоборот сжег больше, увидит в платежках и большие цифры.

Важно! Сам тариф на раздел во время войны не меняется, поскольку президент подписал мораторий на повышение тарифов. Так что действующие тарифы остаются актуальными до окончания военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Можно ли не платить за доставку газа

К сожалению, украинцы не могут не платить за доставку газа. Так что даже если они не проживают в квартире или доме, но подключен к трубам, все равно будут вынуждены заплатить за услугу. В таком случае они оплатят обязательный минимальный объем газа.

Минимальный платеж за доставку газа будет зависеть от перечня газового оборудования, установленного в доме.

Для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи – 39 кубометров газа в год.

Для бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи – 126 кубометров газа в год.

Для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в частности – для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым – 314 кубометров газа в год.

Тариф на газ в 2023 году

В Украине с 1 мая 2021 года действуют два тарифа – годовой и месячный. Всех потребителей автоматически перевели на еще не менявшийся годовой тариф. Его должны были пересмотреть в конце весны 2022 года, однако из-за войны и запрета правительства поднимать тарифы для населения он остался без изменений.

А вот месячное предложение по-прежнему меняется. Напомним, что поставщики должны публиковать свои тарифы на следующий месяц не позднее чем за пять дней до конца текущего.

Также в связи с войной ряд поставщиков перестал предоставлять свои услуги потребителям, поэтому большую часть украинцев перевели на тариф от НАК "Нефтогаз", выполняющего роль поставщика последней надежды (ПОН).

Тариф на распределение газа в 2023 году / Инфографика 24 канала

Напомним, что для разных облгазов тарифы разнятся. Это зависит от ряда факторов: от региона, количества потребителей и размера затрат для обеспечения функционирования сети.