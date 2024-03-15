Примусове виселення та скорочені виплати: нові правила для українських біженців в Ірландії

Українські біженці, що в'їжджають в Ірландію, відтепер будуть поселені у державне житло лише на 90 днів та отримуватимуть скорочені виплати. Нові правила почали діяти з 14 березня.

Що буде з виплатами для біженців

Уряд Ірландії заявив, що вносить зміни, аби наблизитися до інших країн-членів ЄС. Тобто, новоприбулі біженці з України в Ірландії, яких розміщуватимуть у державному житлі, будуть також отримувати скорочені виплати від держави.

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Відтак, це буде щотижнева допомога в розмірі 38,80 євро на дорослого і 29,80 євро на дитину у розрахунку на щоденні витрати. Це відповідає рівню допомоги для осіб, які шукають притулку з інших країн.

У випадку, якщо біженець виїжджає із державного житла та орендує його самостійно, то може претендувати на вищі виплати.

У Департаменті інтеграції зазначили, що у закладах розміщення люди будуть забезпечені харчуванням, пранням та іншими послугами. При цьому, підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя та роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційною підтримкою.​

Де саме розміщуватимуть українських біженців

Біженці, які прибули раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро на дорослого на тиждень.

В уряді повідомили про нові центри, де новоприбулих українських біженців розміщуватимуть на 90 днів:

Балліоган (Ballyogan Road), Дублін (місткість: 392 людей);

Страдбаллі (Stradbally), графство Ліїш, (місткість: 950);

Фернбанк (Fernbank), Лімерік (місткість: 250);

Панчестаун (Punchestown), графство Кілдер (місткість: 378);

центр на вулиці Джеральда Гріффіна (Gerald Griffin Street), місто Корк (місткість: 107).

Коли людина залишає державні центри розміщення, або якщо вона самостійно влаштовується на проживання після прибуття, вона матиме право звернутися за стандартною соціальною допомогою, еквівалентною ірландським громадянам.