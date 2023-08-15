У кого з українців заберуть субсидію: уряд оголосив список

Субсидія надається малозабезпеченим верствам населення. Ця пільга призначена для допомоги з оплатою комунальних, проте розраховувати на цю виплату зможуть не всі.

Чому забирають субсидії

У Мінсоцполітики повідомили, що відтепер перевірка заяв на отримання субсидії буде ще докладнішою. Моніторинг виявив, що близько 10% українців отримали пільги завдяки незаконним махінаціям.

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У потенційних та чинних одержувачів перевірятимуть такі дані:

реквізити документів;

зареєстровані транспортні засоби;

джерела доходу, у тому числі соціальні виплати;

митне оформлення транспорту, його складових;

бюджетні рахунки, нарахування штрафів.

Якщо порушення виявляють, виплати припиняються або не надаються.

Хто залишиться без субсидії

Уряд запровадив чіткі категорії населення, якому скасують виплати:

якщо особи мають борги за комунальні більше ніж 680 гривень;

коли площа квартири перевищує 130 метрів квадратних або будинок – 230 метрів квадратних;

у сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років;

якщо член родини не платить ЄСВ більше 3 місяців;

коли за останні пів року член сім'ї придбав майна більше ніж на 50 тисяч гривень;

якщо в сім'ї хтось має депозит більш ніж 100 тисяч гривень;

в родині є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;

у сім'ї є два авто, яким більше 15 років;

працюючий член родини отримує менше мінімального розміру виплат.

Хто має право на пільги

Субсидії надаються малозабезпеченим верствам населення. Щоб оформити пільги, зверніться в Управління соціального захисту у вашому регіоні:

Складіть заяву за зразком. Заповніть декларацію про доходи. Зразок заповнення тут. Додайте документ, що засвідчує право власності на визначене житло або ж договір оренди. Якщо у вас є право на додаткові пільги, додайте документи про це.

Після розгляду заяви, вам автоматично нарахуються пільги.