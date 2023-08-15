У кого з українців заберуть субсидію: уряд оголосив список
Субсидія надається малозабезпеченим верствам населення. Ця пільга призначена для допомоги з оплатою комунальних, проте розраховувати на цю виплату зможуть не всі.
Чому забирають субсидії
У Мінсоцполітики повідомили, що відтепер перевірка заяв на отримання субсидії буде ще докладнішою. Моніторинг виявив, що близько 10% українців отримали пільги завдяки незаконним махінаціям.
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У потенційних та чинних одержувачів перевірятимуть такі дані:
- реквізити документів;
- зареєстровані транспортні засоби;
- джерела доходу, у тому числі соціальні виплати;
- митне оформлення транспорту, його складових;
- бюджетні рахунки, нарахування штрафів.
Якщо порушення виявляють, виплати припиняються або не надаються.
Хто залишиться без субсидії
Уряд запровадив чіткі категорії населення, якому скасують виплати:
- якщо особи мають борги за комунальні більше ніж 680 гривень;
- коли площа квартири перевищує 130 метрів квадратних або будинок – 230 метрів квадратних;
- у сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років;
- якщо член родини не платить ЄСВ більше 3 місяців;
- коли за останні пів року член сім'ї придбав майна більше ніж на 50 тисяч гривень;
- якщо в сім'ї хтось має депозит більш ніж 100 тисяч гривень;
- в родині є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;
- у сім'ї є два авто, яким більше 15 років;
- працюючий член родини отримує менше мінімального розміру виплат.
Хто має право на пільги
Субсидії надаються малозабезпеченим верствам населення. Щоб оформити пільги, зверніться в Управління соціального захисту у вашому регіоні:
- Складіть заяву за зразком.
- Заповніть декларацію про доходи. Зразок заповнення тут.
- Додайте документ, що засвідчує право власності на визначене житло або ж договір оренди.
- Якщо у вас є право на додаткові пільги, додайте документи про це.