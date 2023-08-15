Почему забирают субсидии

В Минсоцполитики сообщили, что теперь проверка заявлений на получение субсидии будет еще более подробной. Мониторинг установил, что около 10% украинцев получили льготы благодаря незаконным махинациям.

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У потенциальных и действующих получателей будут проверять следующие данные:

реквизиты документов;

зарегистрированные транспортные средства;

источники дохода, включая социальные выплаты;

таможенное оформление транспорта, его составляющих;

бюджетные счета; начисление штрафов.

Если нарушения выявляются, выплаты прекращаются или не предоставляются.

Кто останется без субсидии

Правительство ввело четкие категории населения, которым отменят выплаты:

если лица имеют долги за коммунальные более 680 гривен;

когда площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или дом – 230 квадратных метров;

в семье есть автомобиль, которому меньше 5 лет;

если член семьи не платит ЕСВ больше 3 месяцев;

когда за последние полгода член семьи приобрел имущество более чем на 50 тысяч гривен;

если в семье кто-то имеет депозит более 100 тысяч гривен;

в семье есть взрослый, официально не обучающийся, не работающий и не имеющий статуса безработного;

у семьи есть два авто, которым более 15 лет;

работающий член семьи получает меньше минимального размера выплат.

Кто имеет право на льготы

Субсидии предоставляются малообеспеченным слоям населения. Чтобы оформить льготы, обратитесь в Управление социальной защиты в вашем регионе:

Составьте заявление за образцом. Заполните право на доходы. Образец заполнения здесь. Добавьте документ, удостоверяющий право собственности на определенное жилье или договор аренды. Если у вас есть право на дополнительные льготы, добавьте документы об этом.

Заметьте! После рассмотрения заявления вам автоматически начислятся льготы. Средний размер субсидии сейчас составляет 350–400 гривен.