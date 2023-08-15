Чому забирають субсидії

У Мінсоцполітики повідомили, що відтепер перевірка заяв на отримання субсидії буде ще докладнішою. Моніторинг виявив, що близько 10% українців отримали пільги завдяки незаконним махінаціям.

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У потенційних та чинних одержувачів перевірятимуть такі дані:

  • реквізити документів;
  • зареєстровані транспортні засоби;
  • джерела доходу, у тому числі соціальні виплати;
  • митне оформлення транспорту, його складових;
  • бюджетні рахунки, нарахування штрафів.

Якщо порушення виявляють, виплати припиняються або не надаються.

Хто залишиться без субсидії

Уряд запровадив чіткі категорії населення, якому скасують виплати:

  • якщо особи мають борги за комунальні більше ніж 680 гривень;
  • коли площа квартири перевищує 130 метрів квадратних або будинок – 230 метрів квадратних;
  • у сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років;
  • якщо член родини не платить ЄСВ більше 3 місяців;
  • коли за останні пів року член сім'ї придбав майна більше ніж на 50 тисяч гривень;
  • якщо в сім'ї хтось має депозит більш ніж 100 тисяч гривень;
  • в родині є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;
  • у сім'ї є два авто, яким більше 15 років;
  • працюючий член родини отримує менше мінімального розміру виплат.

Хто має право на пільги

Субсидії надаються малозабезпеченим верствам населення. Щоб оформити пільги, зверніться в Управління соціального захисту у вашому регіоні:

  1. Складіть заяву за зразком.
  2. Заповніть декларацію про доходи. Зразок заповнення тут.
  3. Додайте документ, що засвідчує право власності на визначене житло або ж договір оренди.
  4. Якщо у вас є право на додаткові пільги, додайте документи про це.