Китайський банк для підсанкційних осіб відмовляється від співпраці з Росією

Росія продовжує шукати шляхи обходу санкцій. Зокрема, використовувати іноземні банки для своїх транзакцій.

Що відомо про рішення

Російські ЗМІ повідомляють, що Kunlun Bank з 29 березня припинить оброблювати платежі з Росії. Таке рішення виникло на фоні заяви США про впровадження вторинних санкцій для банків, які продовжують роботу з росіянами.

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Kunlun Bank – банк національної нафтогазової корпорації Китаю. Його створили місцеві державні структури у 2006 році для розрахунків з іранськими контрагентами. Йдеться саме про підсанкційних осіб з Ірану.

Щобільше, банк і сам перебуває під санкціями ще з 2012 року. Тоді за співпрацю з Іраном, його відключили від доларової системи.

До чого призведе це рішення

Декілька російських імпортерів уже повідомляють про проблеми з перерахуванням коштів. Гроші не тільки не зараховуються на рахунки, вони певний час перебувають у замороженому стані.

Представники банку здійснюють запит і вимагають надати документи, які підтверджують, що надіслані кошти не будуть спрямовані на закупку військового обладнання для Росії. Із середини лютого по березень з загальної кількості пройшло усього орієнтовно 25% платежів.