Обмеження в 14 пакеті санкцій торкнулися транзиту російського газу через європейські порти

Нещодавно Рада ЄС погодила потужний 14 пакет санкцій у відповідь на російську агресію щодо України. Серед секторів, які постраждають найбільше, стане енергетика Росії.

Як постраждає Росія від нових санкцій

Нові обмеження у 14 пакеті санкцій спрямовані на важливі сектори російської економіки: енергетика, фінанси та торгівля. Крім того, заходи ускладнюватимуть обхід санкцій Євросоюзу.

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Як повідомляють в Раді ЄС, санкції у 14 пакеті забороняють послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу з метою перевалки в треті країни.

Крім цього, Євросоюз забороняє нові інвестиції та надання товарів, технологій та послуг для завершення споруджуваних проєктів ЗПГ для таких заводів із виробництва, як Arctic LNG 2 та Murmansk LNG.

Також вводяться обмеження на імпорт російського зрідженого природного газу через термінали ЄС, які не підключені до системи природного газу.

Відомо, що за 4 місяці 2024 року енергетичні доходи до бюджету, за розрахунками міністерства фінансів Росії, сягнули 4,1 трильйона рублів.

Це на понад 80% більше порівняно з аналогічним періоди у 2023 році.

Які ще обмеження ввели

Це було зроблено для того, щоб зменшити значні доходи, які Росія отримує від продажу та транспортування газу.

Крім сектору енергетики, постраждає ще й сектор фінансів, адже організаціям ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до SPFS – спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів.

Також операторам з Європи заборонено здійснювати транзакції з особами, які входять до списку, використовуючи SPFS за межами Росії.

Водночас вперше був прийняті заходи щодо транспорту. Обмеження ввели на конкретні судна:

ті, які беруть участь у війні Росії проти України,

ті, які підпадають під заборону на доступ до портів й заборону на надання послуг.

Судна можуть бути призначені з різних причин – транспортування військового обладнання для Росії, транспортування вкраденого українського зерна та підтримка розвитку енергетичного сектору Росії тощо.