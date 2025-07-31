Мінфін США оголосив про впровадження нових санкцій. Обмеження стосуються конкретних осіб й суден, які займаються перевезенням іранської нафти, нафтопродуктів не лише з Ірану, а й – Росії.

Проти кого США ввели санкції?

Під санкції підпадуть 50 фізичних та юридичних осіб. Також обмеження торкнуться 50 суден, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін США.

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Ця мережа транспортує нафту та нафтопродукти з Ірану та Росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, приносячи десятки мільярдів доларів прибутку,

– йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Цю мережу контролює Мохаммад Хосейн Шамхані – син радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Потрібно розуміти, що саме цим шляом відбувається значна частина експорту іранської сирої нафти.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, введення таких санкцій поки є найбільшою дією у стратегії впливу на Іран. Ухвалення рішення відбувається в межах кампанії "максимального тиску" Трампа.

Цікаво! Родина Шамхані має громадянства інших країн. Завдяки цьому їм вдається приховувати корупційні схеми та вести бізнес за кордоном.