Євросоюз готовий ввести санкції, якщо Іран передасть ракети Росії

12 березня 2024, 12:33
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В Євросоюзі заговорили про можливе ведення санкції проти Ірану, якщо інформація щодо передачі зброї на користь Росії підтвердиться. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу.

Фон дер Ляєн розкритикувала Іран за підтримку терористів-хуситів у Ємені. Також вона жорстко висловилась щодо Ірану через передачу військової допомоги для Росії. За словами президентки Єврокомісії, ЄС готовий реагувати. 

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Ми знаємо, що вони (Іран – 24 Канал) продовжують розпалювати війну Росії проти України. Ми готові відповісти додатковими санкціями, якщо Іран надасть Росії балістичні ракети, як нещодавно повідомлялося,
– сказала фон дер Ляєн. 

Нагадаємо, що США теж нещодавно застерегли Іран від продажу балістичних ракет Росії. Держдепартамент пообіцяв, що  Іран отримає "швидку та жорстку реакцію світової спільноти".

Постачання Іраном зброї до Росії: що відомо

  • Видання Reuters опублікувало інформацію, посилаючись на анонімні джерела, що Іран на початку січня розпочав постачання Росії далекобійних балістичних ракет Fateh-100.
  • За даними видання вже відбулось 4 випадки постачання ракет, а незабаром їх буде більше. Мовляв, країна-агресорка на сьогодні вже отримала вже понад 400 таких боєприпасів.
  • Варто зауважити, що у ГУР спростували цю інформацію й наголосили, що Росія не отримала цих ракет.
Автор: Софія Назаренко