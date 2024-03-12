Євросоюз готовий ввести санкції, якщо Іран передасть ракети Росії

В Євросоюзі заговорили про можливе ведення санкції проти Ірану, якщо інформація щодо передачі зброї на користь Росії підтвердиться. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу.

Фон дер Ляєн розкритикувала Іран за підтримку терористів-хуситів у Ємені. Також вона жорстко висловилась щодо Ірану через передачу військової допомоги для Росії. За словами президентки Єврокомісії, ЄС готовий реагувати.

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Ми знаємо, що вони (Іран – 24 Канал) продовжують розпалювати війну Росії проти України. Ми готові відповісти додатковими санкціями, якщо Іран надасть Росії балістичні ракети, як нещодавно повідомлялося,

– сказала фон дер Ляєн.

Постачання Іраном зброї до Росії: що відомо

Видання Reuters опублікувало інформацію, посилаючись на анонімні джерела, що Іран на початку січня розпочав постачання Росії далекобійних балістичних ракет Fateh-100.

За даними видання вже відбулось 4 випадки постачання ракет, а незабаром їх буде більше. Мовляв, країна-агресорка на сьогодні вже отримала вже понад 400 таких боєприпасів.

Варто зауважити, що у ГУР спростували цю інформацію й наголосили, що Росія не отримала цих ракет.