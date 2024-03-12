Фон дер Ляйен раскритиковала Иран за поддержку террористов-хуситов в Йемене. Также она жестко высказалась в отношении Ирана из-за передачи военной помощи для России. По словам президента Еврокомиссии, ЕС готов реагировать.

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Мы знаем, что они (Иран – 24 Канал) продолжают разжигать войну России против Украины. Мы готовы ответить дополнительными санкциями, если Иран предоставит России баллистические ракеты, как недавно сообщалось,

– сказала фон дер Ляйен.

Напомним, что США тоже недавно предостерегли Иран от продажи баллистических ракет России. Госдепартамент пообещал, что Иран получит "быструю и жесткую реакцию мирового сообщества".

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