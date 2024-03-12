Фон дер Ляєн розкритикувала Іран за підтримку терористів-хуситів у Ємені. Також вона жорстко висловилась щодо Ірану через передачу військової допомоги для Росії. За словами президентки Єврокомісії, ЄС готовий реагувати.

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Ми знаємо, що вони (Іран – 24 Канал) продовжують розпалювати війну Росії проти України. Ми готові відповісти додатковими санкціями, якщо Іран надасть Росії балістичні ракети, як нещодавно повідомлялося,

– сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що США теж нещодавно застерегли Іран від продажу балістичних ракет Росії. Держдепартамент пообіцяв, що Іран отримає "швидку та жорстку реакцію світової спільноти".

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