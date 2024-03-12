Фон дер Ляєн розкритикувала Іран за підтримку терористів-хуситів у Ємені. Також вона жорстко висловилась щодо Ірану через передачу військової допомоги для Росії. За словами президентки Єврокомісії, ЄС готовий реагувати.
Читайте також Перші мільярди вже влітку: Україні незабаром можуть передати російські активи
Ми знаємо, що вони (Іран – 24 Канал) продовжують розпалювати війну Росії проти України. Ми готові відповісти додатковими санкціями, якщо Іран надасть Росії балістичні ракети, як нещодавно повідомлялося,
– сказала фон дер Ляєн.
Постачання Іраном зброї до Росії: що відомо
- Видання Reuters опублікувало інформацію, посилаючись на анонімні джерела, що Іран на початку січня розпочав постачання Росії далекобійних балістичних ракет Fateh-100.
- За даними видання вже відбулось 4 випадки постачання ракет, а незабаром їх буде більше. Мовляв, країна-агресорка на сьогодні вже отримала вже понад 400 таких боєприпасів.
- Варто зауважити, що у ГУР спростували цю інформацію й наголосили, що Росія не отримала цих ракет.