МВФ додав два нові структурні маяки для України
2 липня 2024, 14:26Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
Два нові маяки
За його словами, наразі виконано 23 з 37 маяків (п'ять з яких виконані із запізненням).
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За кількісними критеріями, Україна лише трохи перевищила граничне обмеження державних запозичень у НБУ. Проте уряд запевнив, що причини вже виправлені.
Згідно з оновленим Меморандумом, з'являться два нові маяки:
- Реформа митниці – до кінця жовтня. Закон про це вже прийнятий у першому читанні.
- Скасування "правок Лозового" – теж до кінця жовтня.
Які ще оновлення є у Меморандумі
Вимоги для реформи митниці:
- запуск до кінця вересня оцінки ефективності Антикорупційної програми та опитування експортерів та імпортерів щодо рівня доброчесності щодва роки;
- реформа кадрової політики та зарплат;
- розвиток центрів передового досвіду;
- перевірка митних документів у центральному офісі, а не на пунктах пропуску.
Крім того, було продовжено строки виконання для трьох інших маяків:
- Оцінка ефекту від діючих податкових пільг – перенесено з кінця липня на кінець вересня 2024 року.
- Аудит фінансового стану та заборгованості компаній централізованого теплопостачання – перенесено з кінця червня на кінець жовтня.
- Створення нового адмінсуду замість ОАСК – перенесено з кінця липня на кінець грудня. До нового суду включать справи щодо оскарження рішень національних держорганів, а також адмінсправи щодо процедур відбіркових комісій з незалежними експертами.