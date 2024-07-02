Два нові маяки

За його словами, наразі виконано 23 з 37 маяків (п'ять з яких виконані із запізненням).

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За кількісними критеріями, Україна лише трохи перевищила граничне обмеження державних запозичень у НБУ. Проте уряд запевнив, що причини вже виправлені.

Згідно з оновленим Меморандумом, з'являться два нові маяки:

Реформа митниці – до кінця жовтня. Закон про це вже прийнятий у першому читанні.

Скасування "правок Лозового" – теж до кінця жовтня.

Які ще оновлення є у Меморандумі

Вимоги для реформи митниці:

запуск до кінця вересня оцінки ефективності Антикорупційної програми та опитування експортерів та імпортерів щодо рівня доброчесності щодва роки;

реформа кадрової політики та зарплат;

розвиток центрів передового досвіду;

перевірка митних документів у центральному офісі, а не на пунктах пропуску.

Крім того, було продовжено строки виконання для трьох інших маяків:

Оцінка ефекту від діючих податкових пільг – перенесено з кінця липня на кінець вересня 2024 року.

Аудит фінансового стану та заборгованості компаній централізованого теплопостачання – перенесено з кінця червня на кінець жовтня.

Створення нового адмінсуду замість ОАСК – перенесено з кінця липня на кінець грудня. До нового суду включать справи щодо оскарження рішень національних держорганів, а також адмінсправи щодо процедур відбіркових комісій з незалежними експертами.

Зауважте! На найближчий перегляд залишиться лише один маяк – закон про перезавантаження БЕБ до кінця червня.