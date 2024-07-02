Два новых маяка

По его словам, пока выполнено 23 из 37 маяков (пять из которых выполнены с опозданием).

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По количественным критериям, Украина лишь немного превысила предельное ограничение государственных заимствований в НБУ. Однако правительство заверило, что причины уже исправлены.

Согласно обновленному Меморандуму, появятся два новых маяка:

Реформа таможни – до конца октября. Закон об этом уже принят в первом чтении.

Отмена "правок Лозового" – тоже до конца октября.

Какие еще обновления есть в Меморандуме

Требования для реформы таможни:

запуск до конца сентября оценки эффективности Антикоррупционной программы и опрос экспортеров и импортеров по уровню добропорядочности каждые два года;

реформа кадровой политики и зарплат;

развитие центров передового опыта;

проверка таможенных документов в центральном офисе, а не на пунктах пропуска.

Кроме того, были продлены сроки выполнения для трех других маяков:

Оценка эффекта от действующих налоговых льгот – перенесено с конца июля на конец сентября 2024 года.

Аудит финансового состояния и задолженности компаний централизованного теплоснабжения – перенесено с конца июня на конец октября.

Создание нового админсуда вместо ОАСК – перенесено с конца июля на конец декабря. В новый суд включат дела по обжалованию решений национальных госорганов, а также админдела по процедурам отборочных комиссий с независимыми экспертами.

Обратите внимание! На ближайший пересмотр останется только один маяк – закон о перезагрузке БЭБ до конца июня.