Два новых маяка
По его словам, пока выполнено 23 из 37 маяков (пять из которых выполнены с опозданием).
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По количественным критериям, Украина лишь немного превысила предельное ограничение государственных заимствований в НБУ. Однако правительство заверило, что причины уже исправлены.
Согласно обновленному Меморандуму, появятся два новых маяка:
- Реформа таможни – до конца октября. Закон об этом уже принят в первом чтении.
- Отмена "правок Лозового" – тоже до конца октября.
Какие еще обновления есть в Меморандуме
Требования для реформы таможни:
- запуск до конца сентября оценки эффективности Антикоррупционной программы и опрос экспортеров и импортеров по уровню добропорядочности каждые два года;
- реформа кадровой политики и зарплат;
- развитие центров передового опыта;
- проверка таможенных документов в центральном офисе, а не на пунктах пропуска.
Кроме того, были продлены сроки выполнения для трех других маяков:
- Оценка эффекта от действующих налоговых льгот – перенесено с конца июля на конец сентября 2024 года.
- Аудит финансового состояния и задолженности компаний централизованного теплоснабжения – перенесено с конца июня на конец октября.
- Создание нового админсуда вместо ОАСК – перенесено с конца июля на конец декабря. В новый суд включат дела по обжалованию решений национальных госорганов, а также админдела по процедурам отборочных комиссий с независимыми экспертами.