У п'ятницю, 29 серпня, Апеляційний суд США постановив, що більшість мит, які запровадив Дональд Трамп, є незаконними. Це рішення фактично підірвало ключовий інструмент міжнародної економічної політики президента США.

Чому мита Трампа визнали незаконними?

Суд дозволив залишити мита чинними до 14 жовтня, щоб дати адміністрації Трампа шанс подати апеляцію до Верховного суду США.

Трамп перетворив мита на ключовий інструмент зовнішньої політики США під час свого другого президентського терміну. Він використовував мита як засіб тиску та перегляду торговельних угод із країнами-експортерами.

З одного боку, це дало адміністрації Трампа важелі для отримання економічних поступок від партнерів, але з іншого – спричинило додаткову нестабільність на фінансових ринках.

Закон надає президентові широкі повноваження вживати низку заходів у відповідь на оголошення надзвичайного стану, але серед цих повноважень немає права запроваджувати тарифи, мита чи будь-які інші збори, а також оподатковувати,

– йдеться в рішенні суду.

Рішення ухвалили більшістю – сім голосів проти чотирьох. Варто також зазначити, що воно стосувалося законності так званих "взаємних" мит, які Трамп запровадив в межах своєї торговельної війни, а також окремого пакета мит, введеного у лютому проти Китаю, Канади та Мексики.

Водночас рішення суду не стосується мит, накладених на підставі іншого законодавства, зокрема тарифів Трампа на імпорт сталі та алюмінію.

Рішення Апеляційного суду США прокоментував і сам Дональд Трамп.

Усі мита й далі діють! Сьогодні вкрай упереджений апеляційний суд помилково вирішив, що наші мита слід скасувати, але й там знають, що Сполучені Штати Америки зрештою переможуть,

– написав політик у власній соцмережі Truth Social.

За його словами, якщо мита будь-коли скасують, це стане повною катастрофою для країни. Президент наголосив, що такий крок зробить США фінансово слабкими.

У своєму дописі Трамп зазначив, що Сполучені Штати "більше не терпітимуть колосальні торговельні дефіцити та несправедливі мита й нетарифні торговельні бар'єри", які запроваджують інші країни.

Тепер, за допомогою Верховного суду Сполучених Штатів, ми використаємо їх (мита, – 24 Канал) на благо нашої нації та зробимо Америку знову заможною, сильною й могутньою!

– підсумував президент.

